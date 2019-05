Unternehmen : Gira-Produkte wieder mit „Red Dot Award“ ausgezeichnet

Radevormwald Die Gebäudetechnik-Spezialisten aus Radevormwald sind bei der Verleihung des Preises in Essen ausgezeichnet worden.

Nach Auskunft des Designzentrums Nordrhein-Westfalen, das den Wettbewerb und seine Vorläufer seit 1955 ausrichtet, geht der „Red Dot Award“ nur an solche Lösungen, die „durch ihre herausragende Gestaltungsqualität überzeugen“ und „Ausblicke auf künftige Entwicklungen“ geben. Dabei bewerten die Juroren nicht allein die Form eines Produkts. Ebenso wichtig sind ihnen dessen Innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit, ökologische Verträglichkeit, Selbsterklärungsqualität und emotionaler bzw. symbolischer Gehalt. Insgesamt hatten sich mehr als 5500 Einreichungen aus 55 Ländern in 48 Kategorien 2019 um den „Roten Punkt“ aus Essen beworben. Die Preisverleihung findet am 8. Juli 2019 im Aalto-Theater in Essen statt.