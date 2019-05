Agentur für Arbeit : Zahl der Arbeitslosen in Rade steigt leicht an

Zahl der Arbeitslosen in Rade steigt leicht an

Radevormwald Insgesamt sei die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt weiter positiv, heißt es bei der Agentur in Bergisch Gladbach.

(s-g) Die Zahl der Arbeitslosen in Radevormwald ist im April leicht gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach mit, die für die Kreise Oberberg, Rhein-Berg und die Stadt Leverkusen zuständig ist. Danach waren im April in Rade 733 Menschen ohne Arbeit, im März waren es 728 Personen. Auch im Vergleich zum April im vergangenen Jahr liegt die Zahl ein wenig höher. Damals waren in Radevormwald 726 Erwerbslose gemeldet.