Serie: Mein Traumjob : Mit Ontho und Carlo auf die Jagd

Radevormwald Julia Schmid ist Jägerin und betreibt gemeinsam mit ihrem Mann eine Jagdschule. Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte hat vor zwei Jahren ihr Hobby zum Beruf gemacht – und es nicht bereut.

Ihren Bürojob vermisst sie nicht, stattdessen bereitet sie mit großer Begeisterung Neu-Jäger auf die Jagdprüfung vor und bietet Kurse auch speziell für Frauen an. Denn dass die Jagd noch immer männerdominiert ist, hat die quirlige Frau selbst erlebt. „Wenn Männer mir sagen, es gebe kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung, dann kann ich das wirklich nicht mehr hören“, sagt sie und lacht. Sie selbst trägt, wenn es zu kalt wird draußen, Heizwäsche unter dem Jägergrün und bleibt damit stundenlang warm, wenn sie auf dem Hochsitz wartet. „Die kann man sogar per App steuern“, erklärt Schmid.

Kurse Wer einen Jagdschein machen möchte, kann dies in einem Intensivkursus innerhalb von drei Wochen schaffen. Auch länger dauernde Kurse sowie spezielles Training für Manager, Wiedereinsteiger oder Frauen sind im Jagdzentrum Oberberg möglich.

Während einige Jäger vom alten Schlage solche Technik ablehnten, seien viele Frauen von beheizbaren Unterziehern, Socken und Handschuhen sehr angetan: Ohne vor Kälte zu zittern, schießt es sich eben präziser. Und genau darum gehe es bei der Jagd, betont die 32-Jährige, die sich immer wieder Vorwürfen von Tierschützern ausgesetzt sieht. „Wir haben keinen Spaß am Töten, aber die Menschen, die uns das vorwerfen, wollen meist gar nicht, dass wir ihre Aussagen im Gespräch widerlegen“, bedauert Schmid. Zudem kritisiert sie, dass einige Jägerkollegen unbedacht Fotos in den sozialen Netzwerken veröffentlichen, auf denen Dutzende erlegte Wildschweine, Rehe oder auch Füchse zu sehen seien. „Natürlich kann ich verstehen, dass die Menschen, die nicht wissen, wie wichtig unsere Arbeit ist, das dann grausam finden“, sagt Schmid. „Das würde ich genauso sehen.“

Schmid, die aus einer Jägerfamilie stammt und „schon als Dreijährige in einem aufgebrochenen Wildschwein gesessen“ hat, ist es wichtig, mit alten Klischees zu brechen. „Ich habe Rosa in den Wald gebracht“, sagt sie dazu und spielt mit dem Gegenklischee. So ließ sie sich extra eine rosafarbene Flinte anfertigen, mit der sie auf die Jagd geht – und sich dabei bewusst den Lachern einiger männlicher Jäger aussetzt.