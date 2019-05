Ärzteversorgung : Stadt will Pfarrheim für Arztpraxis kaufen

Stadt will Pfarrheim für Arztpraxis kaufen

Wupperorte Damit die medizinische Versorgung weiter gewährleistet ist, möchte die Verwaltung der Kirchengemeinde St. Josef das Gebäude abkaufen. Ob die Idee funktioniert, hängt auch von der Kassenärztlichen Vereinigung ab.

Die Nachricht sorgte bei vielen Einwohnern der Wupperorte für Bestürzung: Martin Siebert, der vor vier Jahren die Hausarztpraxis an der Keilbecker Straße übernommen hatte, wird im September aufhören. Es gebe Interessenten für die Nachfolge, aber noch keine konkreten Ergebnisse, hatte Siebert gegenüber unserer Zeitung erklärt. Neben ihm gibt es in den Wupperorten noch die Praxis von Dr. Reinhard Maienberg. Da dieser sich dem Pensionsalter nähert, befürchten viele Patienten dass sie künftig den Weg in die Innenstadt nehmen müssen, um behandelt zu werden.