Katholische Jugend : „Märchenhafte“ Ferien im Kindercamp des BDKJ

Oberberg Auch für Kinder aus Familien, die finanziell nicht so gut dastehen, ist dieses Angebot gedacht.

(s-g) Das sommerliche Kindercamp des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) findet in der vierten (5. bis 10. August) und fünften Ferienwoche (12. bis 17. August) in Lindlar-Ebbinghausen statt. Das Motto lautet „Ebbinghauser Märchenwald“.

Angesichts schwieriger werdender (finanzieller) Verhältnisse in vielen Familien bietet der Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Oberbergischen Kreis in Zusammenarbeit mit der Katholischen Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg nunmehr seit 1998 in den Sommerferien eine preiswerte Alternative: ein je einwöchiges Motto-Camp für Kinder von acht bis 14 Jahren auf einer Wiese in Oberberg.