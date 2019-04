Konzert : Argentinisches Feuer im Museum

Radevormwald Der Gitarrist und Sänger Luis González gastierte im Museum für Asiatische Kunst.

Im Asiatischen Museum von Li und Peter Hardt war González bereits zum dritten Mal zu Gast. Dass der Auftritt aufgrund des unbeständigen Wetters nicht im großen, malerisch gelegenen Garten stattfinden konnte, schmälerte die Stimmung in keiner Weise. Viele Gäste kannten den argentinischen Vollblutmusiker bereits von früheren Konzerten. Stefan Flügge auf Halver kam aus purem Zufall in den Genuss der Musik. „Wir sind von Halver nach Radevormwald gewandert und hier auf das Museum gestoßen. Die Musik ist super“, freute er sich gemeinsam mit seiner Begleiterin über dieses Angebot. Positiv überrascht von dem ungewöhnlichen Veranstaltungsort war auch Renate Vootz, die aus Berlin zu Besuch in ihre Heimatstadt gekommen war. Sie nutzte die Konzertpause für einen Rundgang in den Außenanlagen des Museums. „Ich bin erstaunt, welches Kleinod hier entstanden ist. Hier wurde etwas richtig Schönes erschaffen“, sagte die Berlinerin. Auch Bernd Blumberg ließ sich von der Musik und dem asiatischen Flair begeistern. „Die Atmosphäre ist super angenehm“, sagte der Wipperfürther.