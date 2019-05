Vereinsticker : Zusammenhalt stärkt Zuversicht auf Kunstrasen für den SSV Dhünn

Dhünn Nicht nur die Tanzmariechen und -offiziere standen beim Einzug der ersten Herrenelf des SSV Dhünn Spalier. Während die Tanzgarde der Dhünnschen Jecken ganz in der Manier von amerikanischen Cheerleadern die Puschel schwangen, jubelte und applaudierten die Zuschauer der Mannschaft zu.

Vor dem Anpfiff und in der Halbzeitpause des SSV-Heimspiels gegen den BV Burscheid (Endstand: 2:2) feuerte die Tanzgarde mit ihren Choreografien und Hebefiguren die Besucher sowie Sportler an. Das wollen die Aktiven der Jecken und vom SSV als Ausdruck von Zusammenhalt verstanden wissen und dieser findet auch neben dem Sportplatz seinen Niederschlag. So haben die Ehrenamtlichen des SSV in ihrem „Stadion“ an der Staelsmühler Straße das Heft in die Hand genommen und die rückwärtig gelegenen Hang komplett von Wildwuchs gefreit.