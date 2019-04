Amtsgericht : 27-Jähriger gesteht den Verkauf von LSD

Radevormwald/Wipperfürth Der Angeklagte kam mit einer Geldstrafe von 600 Euro davon. Der Richter warnte ihn: Bei einem weiteren Verstoß werde er nicht so glimpflich davon kommen.

Mit einer Geldstrafe von 600 Euro kam ein 27-jähriger Radevormwalder davon, der im April 2018 in der Rader Innenstadt zwei mit LSD getränkte Pappen für 20 Euro verkauft hatte. LSD ist ein synthetisch hergestelltes Halluzinogen. Um „verträgliche“ Konzentrationen zu erreichen, wird LSD in Wasser gelöst. Auf den Schwarzmarkt gelangt es meist in Form von Löschpapier- oder Filzplättchen, die sogenannten Pappen, die mit LSD-Lösung getränkt sind. Auf jedem Plättchen sind 20 bis 100 Mikrogramm LSD enthalten.