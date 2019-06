Naturkunde : Ausstellung im Freilichtmuseum zu den Wildbienen

Das Foto einer Rostroten-Mauerbiene von Makrofotografin Anja Eder. Über Wildbienen können sich Besucher in Lindlar informieren. Foto: Freilichtmuseum Lindlar/Anja Eder

Oberberg Die Welt der Wildbienen können Besucher im Freilichtmuseum in Lindlar erforschen. Dort informiert eine neue Ausstellung über die Graue Sandbiene, die Rostrote Mauerbiene, die Ackerhummel und andere interessante Arten.

Ob Graue Sandbiene, Ackerhummel oder Grünglanz-Schmalbiene, ab sofort gibt es in Lindlar die Welt der Wildbienen zu entdecken. In der neuen Ausstellung im Insektengarten an der Scheune Denklingen (Gebäudeensemble Oberlingenbach) zeigt das Museum Fotos der bedrohten Tiere und bietet Informationen zu ihrem Lebensraum. Erstellt wurden die Infotafeln von Wildbienen-Expertin und Buchautorin Anja Eder. Neben Informationen zu Wildbienenarten, werden auch Pflanzen vorgestellt, die von ihnen bevorzugt angeflogen werden.