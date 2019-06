Wetter : Wupperverband informiert über Hochwassergefahr und gibt Tipps

Radevormwald Ein Jahr ist es her, dass extremer Starkregen in Radevormwald für zahllose Einsätze der Feuerwehr sorgte. Der Wupperverband zieht Bilanz und gibt Grundstückseigentümern Tipps.

„Nicht nur Anliegern an Flüssen und Bächen drohen Überschwemmungen. Auch von Flächen abfließendes Regenwasser oder Wasser aus der Kanalisation kann zu vollgelaufenen Kellern und Überflutungen führen“, sagt Sprecherin Susanne Fischer. Die Kommunen hätten Starkregengefahrenkarten in Arbeit oder bereits veröffentlicht. Hier könne jeder nachschauen, ob das eigene Grundstück oder Gebäude in einem Risikogebiet liegt. Auch die Karte der Überschwemmungsgebiete der Bezirksregierungen gebe hier Auskunft.

Am Gebäude kann man Schutzmaßnahmen treffen, etwa Kellerlichtschächte erhöhen, hochwassersichere Fenster und Türen einbauen, Haustechnik möglichst nicht in den überflutungsgefährdeten Bereichen anbringen (höher legen), bei Neubau den Eingang erhöht bauen und an eine Kellerabdichtung denken (zum Beispiel in Form einer so genannten weißen Wanne). Wichtig ist auch eine Rückstausicherung, die regelmäßig zu prüfen ist, damit nicht Wasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückdrückt.