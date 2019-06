Kunst in Radevormwald : Cindy Kuhn-Chuang entdeckt die Welt

Die meisten Bilder hat Cindy Kuhn-Chuang auf ihren Reisen vor Ort mit einem Fineliner skizziert. Koloriert hat sie die Bilder im Nachhinein mit Acryl, Wasserfarben oder bunten Filzstiften. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Seit zwei Jahren malt die Radevormwalder Künstlerin regelmäßig auf ihren Reisen. Entstanden sind lebensfrohe Bilder, die Einblick in ihr Leben geben. Ab dem 30. Juni sind 50 ihrer Werke im Mehrzweckraum des Bürgerhauses zu sehen.

Die Malerin Cindy Kuhn-Chuang gibt mit ihrer neuen Bilderserie „alone but not lonely“, zu der mehr als 50 Werke gehören, Einblicke in ihre Reisen. Nachdem ihre Kinder ausgezogen waren, hat sich für die Raderin freie Zeit ergeben, die sie bis dahin nicht kannte. „Man muss nicht mehr für eine ganze Familie kochen, ist mehr alleine und merkt dann, dass man auch mit sich selber zufrieden sein kann. Man kann alleine sein ohne einsam zu sein. Das ist das Thema. Ich bin fast jedes Wochenende verreist und habe wieder mehr gemalt, gesungen, gelesen oder Yoga gemacht“, berichtet Cindy Kuhn-Chuang.

Die Reise zurück zum eigenen Ich hat die Künstlern in unterschiedliche Länder geführt, in denen sie ihre Eindrücke festgehalten hat. Raus aus ihrem Atelier, hinein in das bunte Leben. „Unterwegs zu malen ist schön, aber auch sehr schwierig. Die Lichtverhältnisse verändern sich, in der Mittagssonne ist es unglaublich heiß, und es ist gar nicht so leicht, einen geeigneten Platz zum Malen zu finden“, sagt sie.

Info Ausstellung läuft vom 30. Juni bis 19. Juli Eröffnung Am Sonntag, 30. Juni, 16 Uhr, eröffnet die Ausstellung „Cindy unterwegs und die Tusche-Malgruppe“ im Mehrzweckraum des Bürgerhauses. Zu sehen gibt es 50 Werke von Cindy Kuhn-Chuang und 50 Werke ihrer Schüler. In ihrem Atelier an der Otto-Hahn-Straße unterrichtet die Malerin zwei Gruppen. Zu der Vernissage wird auch die „Sixpack Company“ ein Konzert geben. Die Ausstellung läuft bis 19. Juli. Info: Cindy Kuhn-Chuang, E-Mail: cindy_kuhn@me.com oder Tel. 0175 5869898.

Die meisten Bilder, die in Frankreich, Italien, im Elsass oder in Amsterdam entstanden sind, hat sie vor Ort mit einem Fineliner skizziert, um die richtigen Details und die Atmosphäre eines Ortes einzufangen. Koloriert hat sie die Bilder im Nachhinein mit Acryl, Wasserfarben oder bunten Filzstiften. Entstanden sind lebensfrohe Bilder, die den Betrachter glücklich machen und ihm die schönen Seiten des Lebens zeigen. Oft hat Cindy Kuhn-Chuang sich selber oder eine ihr ähnliche Frau in die Bilder gezeichnet. So sieht man eine gut gelaunte Frau kochend in einer gemütlichen Küche, Gitarre spielend über den Dächern von Florenz oder während Hausarbeiten. Die bunten Werke sind eine Mischung aus Realität und Fantasie und ermutigen dazu, sich selber zu entfalten und die Talente, die man hat, auszuleben.

„Die Komposition eines Bildes entsteht in einem Moment, einem Augenblick, der einem wichtig ist. Unterwegs wird man inspiriert“, sagt die Künstlerin. Eine Auswahl ihrer neuesten Werke wird sie Ende des Monats im Mehrzweckraum des Bürgerhauses präsentieren. Zusammen mit ihrer Malgruppe lädt sie dann zu einer Ausstellung ein.

Die Schüler von Cindy Kuhn-Chuang fühlen sich von den Werken ihrer Lehrerin beflügelt und wollen jetzt auch mehr in der freien Natur malen. Mal aus dem Atelier rauszukommen sei auch eine Herausforderung. In den Wochen vor ihrer Vernissage ist die Radevormwalderin gespannt, wie die Ausstellungsbesucher auf „Cindy unterwegs“ reagieren werden. Die ersten Reaktionen waren positiv, und es sind sogar schon einige Bilder verkauft.