Sport : DLRG-Rettungsschwimmer erfolgreich bei Meisterschaft

Radevormwald Bei der Landesmeisterschaft in Mönchengladbach zeigten die Schwimmer aus Radevormwald ihr Können

Maya Kreimendahl, Lara Kraft, Sophie Marie Kröschel, Samuel-Louis Späth und Benjamin Riese gingen gut vorbereitet in die Mannschaftsdisziplinen. Ihr eigener Ehrgeiz und die Wettkampfatmosphäre trieb alle zu ihren Bestleistungen an. So erreichten sie fehlerfrei einen beachtlichen achten Platz in der Altersklasse 13/14 männlich. Robin Richter war angesichts der starken Gegner sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. So war die Stimmung auf der Rückfahrt sehr entspannt und fröhlich – und alle wollen sich für die nächsten Wettkämpfe gut vorbereiten.