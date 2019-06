Ortsgeschichte : Lehrer hinterlässt ein spannendes Erbe

Radevormwald Der Rader Friedhelm Brack bewahrte unter Lebensgefahr Dokumente aus der Zeit der Nazi-Diktatur auf.

Das Stadtarchiv Radevormwald hat in diesen Tagen einen kleinen Nachlass von großem historischem Quellenwert übernommen. Auf die Initiative von Lutz Aldermann hin hat Gundolf Brack den Nachlass seines Vaters, Friedhelm Brack, vertrauensvoll an das Archiv abgegeben. Es verpflichtet sich, für die Erhaltung, Verwahrung und Nutzbarmachung dieser wertvollen, zeitgeschichtlichen Dokumente zu sorgen.

Für viele Menschen in Radevormwald ist der Name Friedhelm Brack auch heute noch ein Begriff. Er wurde 1927 in Radevormwald geboren und war Realschullehrer für Deutsch, Englisch, evangelische Religion, Kunsterziehung und Fotografie. Während des Zweiten Weltkriegs sammelte er Flugblätter in Radevormwald. Das war hochriskant: Der Besitz solcher Flugblätter stand unter Todesstrafe. Akribisch wurden sie abgeheftet und katalogisiert.