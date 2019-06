Geburtstag : Löschgruppe Landwehr feiert 125-Jähriges

Landwehr Der Auftritt der Band „Domstürmer“ wird der Höhepunkt der Feierlichkeiten sein, die vom 14. bis 16 Juni dauern.

( Die Löschgruppe Landwehr feiert am dritten Juni-Wochenende ihr 125-jähriges Bestehen im Festzelt am Gerätehaus (direkt an der B 483 in Freudenberg). Der Ablauf des Programms steht nun fest: Los geht es am Freitag, 14. Juni, ab 19.30 Uhr mit einem Gratulationsempfang mit Ehrungen, Verabschiedungen und Ernennungen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Für die Umrahmung sorgt dabei der Musikzug der Feuerwehr Radevormwald mit dem Tambourcorps Dahle. Gegen 21.30 Uhr gibt es einen Großen Zapfenstreich, anschließend feiern die Gäste mit DJ Marco bis in die Nacht: Der Eintritt ist frei.