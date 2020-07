Trafostation in Neuss : Getränke im Biergarten, Imbiss vom Foodtruck vor dem Tor

Gastronomie in Corona-Zeiten: Thomas Krucza (r.) und Markus Moll mit dem Sappeur vor der Trafostation in Neuss. Foto: Trafostation

Neuss Bis Ende August bleibt der Foodtruck von Markus Moll vor der Gastronomie Trafostation von Thomas Krucza stehen. Wie es danach weitergeht, wissen die beiden noch nicht.

Not macht erfinderisch. So sagt es ein altes Sprichwort – und die Corona-Krise bringt Gastronomiebetriebe in arge Not. Als Thomas Krucza (44) Ende April, mitten im Lockdown, einen Getränke-to-Go-Verkauf für sein Neusser Lokal Trafostation konzipierte, suchte er einen Partner, der den Kunden auch einen passenden Imbiss anbietet. Diesen Partner fand er in Markus Moll (39). Seither steht dessen Foodtruck „Curry-INK“ vor dem Biergarten an der Deutschen Straße. Fester Standort statt steter Wechsel zwischen Schützenfest, Geburtstagsparty und Betriebsfeier.