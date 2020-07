Kommunalwahl in Neuss : Jugendliche machen einen Film zur Kommunalwahl in Neuss

Jugendliche machen einen Film zur Kommunalwahl in Neuss

Neuss Viele Heranwachsende setzen sich trotz ihres jungen Alters in ihrer Freizeit aktiv für soziale und gesellschaftliche Dinge ein. Denn sie wollen ernst genommen werden mit ihren Vorstellungen für die Zukunft, aber dennoch zeigen viele Jugendliche wenig Interesse an der Kommunalpolitik.

Eine Woche lang haben sich Jugendliche mit der Kommunalpolitik beschäftigt. Dabei standen folgende zentralen Fragen im Raum: Warum ist es wichtig zu wählen? Und was passiert, wenn wir nicht wählen? Dass die Jugendlichen anlässlich der Kommunalwahl im September in diesen Entscheidungsprozess einbezogen werden wollen, zeigten schon die ersten Reaktionen.

Ursel Hebben, Fachbereichsleiterin Kultur, Gesellschaft und Politik der VHS, gab den Jugendlichen erste Einblicke in die Thematik. Künstlerin Angelika Vienken sowie Filmemacher und Webdesigner Adem Gül haben sich gemeinsam mit den Jugendlichen viele Gedanken gemacht, wie sie dieses Thema in einem Projekt am besten darstellen. „Dabei war uns wichtig, dass wir kein fertiges Drehbuch mitbringen, sondern mit den Jugendlichen zusammen eins schreiben. Denn die Jugendsicht zur Kommunalwahl setzt primär auch die Meinung der Jugendlichen direkt voraus, um ein authentisches Projekt auf die Beine zu stellen“, sagte Alicia Reinhardt, die sich ehrenamtlich bei den Projekthelden und diesem Projekt engagiert hat.