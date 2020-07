Nach Corona-Zwangspause : Das „Hitch“ in Neuss öffnet wieder

Neuss Das Kino im Kreishaus startet nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Zwangspause zunächst nur mit einer Abendvorstellung ab 20 Uhr. Ab August, so hofft Betreiber Detlef Ritz, könnte es auch wieder Spätvorstellungen geben

Endlich geht es wieder los. Detlef Ritz, Betreiber des Neusser Programmkinos „Hitch“, ist froh und sieht den Maßnahmen, die nun wegen der Corona-Pandemie bei der Wiedereröffnung ergriffen werden müssen, gelassen entgegen. Ändern kann er eh nichts. Doch für Ritz ist der Neustart am kommenden Freitag auch erst einmal ein Probelauf. Denn nicht wie sonst üblich zwei oder drei Filme werden gezeigt, sondern zunächst täglich nur einer. Am Freitag, Samstag und Sonntag flimmert in dem Kino an der Oberstraße jeweils ab 20 Uhr der Film „Knives Out“ über die Leinwand. „Damit üben wir erst einmal“, sagt Ritz schmunzelnd. Geübt wird nach den Vorführungen das gründliche Desinfizieren des Kinosaals. „Wir wollen uns am Anfang nicht unter Druck setzen, und schon die nächsten Besucher vor der Tür stehen haben“, sagt er.

Ungewohntes wird es natürlich auch für die Besucher geben. Sicher nicht das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, der erst mit Beginn des Hauptfilms abgenommen werden darf, und beim Verlassen während der Vorstellung wieder angezogen werden muss. Ungewohnt wird sein, dass die Kasse nun direkt am Eingang des Kinos sein wird. „Dort können die Kontaktbögen besser ausgefüllt werden“, erklärt Ritz. Und dort erhält jeder Besucher einen Button mit einer Nummer. Den muss er dann im Saal an ein Magnet pappen, wenn er sich einen Platz ausgesucht hat. Die freie Platzwahl ist Ritz nämlich wichtig.

DGB in Krefeld : 20.000 Mini-Jobber in Krefeld leiden unter Folgen der Corona-Pandemie

Weiter geht es im „Hitch“ danach erst am Donnerstag, 16. Juli. Dann wird in den kommenden zwei Wochen, also bis zum 29. Juli, jeweils ab 20 Uhr der Film „Undine“ gezeigt. „So um den 20. Juli werden wir dann entscheiden, wie es im August weiter geht“, sagt der Kinobetreiber. Vielleicht wird es ab dann an den Wochenenden auch noch Spätvorstellungen geben. Auf verpacktes Süßes und Getränke müssen die Besucher nicht verzichten, aber auf das große Lakritzglas auf der Theke im Foyer, in das jeder mal hineingreifen konnte. Karten gibt es wie gewohnt online und an der Kasse.