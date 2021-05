Politik in Neuss stimmt Zeitplan zu : Stadt baut Kreisverkehr für die neue Feuerwache Süd

Hoisten Nördlich des Ortsrandes Hoisten entsteht auf freiem Feld ein Kreisverkehr, über den die neue Feuerwache erschlossen werden soll. Vor dem Bau ist och ein Problem zu lösen: Hoisten muss ein Stück in Richtung Weckhoven „gestreckt“ werden.

Einen Kreisverkehr am südlichen Ende der Hochstadenstraße wünschen sich die Hoistener mehr – und länger. Er würde nämlich endlich deren Einmündung in die Villestraße (L 142) entschärfen, was nun nach Auskunft des Landes 2023 geschehen soll. Trotz Priorität eins beim Landesbetrieb Straßen NRW könnte aber ein ganz anderer Kreisel noch vorher Gestalt annehmen, und zwar am nördlichen Ortsrand von Hoisten. Er ist genauso dringlich, denn er markiert den ersten baulichen Schritt für ein anderes Großprojekt: den Bau der Feuerwache Süd. 2023 soll damit begonnen werden, Ende 2024 soll die auf 15 Millionen Euro Baukosten taxierte Wache in Betrieb gehen.