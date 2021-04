Arbeitskreis wird sich mit der Thematik befassen : CDU macht sich für Ampel vor Feuerwache Friedrichsfeld stark

Voerde Feuerwehrfahrzeuge haben oftmals große Probleme, von der Wache in Friedrichsfeld ungehindert auf die B 8 zu fahren. Bei Rückstau und auch bei fließendem Verkehr gibt es Verzögerungen.

Die CDU-Fraktion hat sich mit einer Anfrage an die Voerder Stadtverwaltung gewandt. Die Christdemokraten wollen wissen, wie der Stand in Sachen Ampelanlage für die Feuerwache in Friedrichsfeld ist. Zudem soll die Verwaltung prüfen, „ob die Installation einer Bedarfsampel für die Ausfahrt der Feuerwache in Friedrichsfeld als ,Ultima Ratio’ mittlerweile als möglich erachtet wird“.