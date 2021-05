Drama mit Happy End in Neuss : Eisprinzessin bringt im „Lukas“ Zwillinge zur Welt

Neuss Ihre Zwillinge Leo und Luis brachte Tanja Szewczenko im Lukaskrankenhaus zur Welt und zeigt sich begeistert von dem Team der Geburtshilfe.

Hallo, wir sind Leo & Luis! – Mit einem Post auf Instagram verbreitete die ehemalige Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (43) am 29. April die Nachricht von der Geburt ihrer eineiigen Zwillingssöhne – und 100.873 Follower gratulierten mit „Daumen hoch“. Das Rieseninteresse an dieser Geburt hatte Konsequenzen. Um Mutter und Kinder gegenüber allzu großem Rummel abzuschirmen, machte das Lukaskrankenhaus nicht publik, dass die Jungs der Eisprinzessin in Neuss geboren wurden. Erst am Dienstagnachmittag, als Ehemann Norman Jeschke (42) seine Familie abholen und mit nach Hause nehmen konnte, beendete das Krankenhaus sein Schweigen. Denn die Geburtsumstände hätten Stoff genug für ein kleines Drama mit Happy End geboten. Oder, wie es Szewczenko in einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus ausdrückt: „Das kann man in kein Drehbuch schreiben“.