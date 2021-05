Gesprächsreihe der Neusser CDU : Wirtschaftsweiser spürt Optimismus der deutschen Wirtschaft

Neuss Wie weiter nach Corona? Diese Frage treibt die CDU in Neuss um, die zum Auftakt ihrer Reihe „Perspektiven aus der Krise“ den Wirtschaftsweisen Michael Hüther zu Gast hatte. Der spürt viel Optimismus, sieht aber auch Anlass zur Sorge.

Die Inzidenzwerte sinken, die Zahl der Impfungen steigt, es zeichnet sich Licht am Ende des Tunnels ab. Zeit, sich Gedanken zu machen über die durch die Pandemie mehr oder weniger stark gebeutelte Wirtschaft. Im Rahmen seiner Reihe „Perspektiven aus der Krise“ hatte dazu der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings für einen prominenten Gast gesorgt: Der Wirtschaftsforscher Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln und einer der fünf Wirtschaftsweisen, war live aus Wiesbaden zugeschaltet. Rund 60 Interessierte folgten am Montag seinem Video-Vortrag.