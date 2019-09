Kooperationsprojekt „Neuss macht mobil“ : Schnupperangebot für Sporttalente

Neuss Besonders sportbegabte Kinder konnten sich bei der „Talentiade“ ausprobieren.

Junge Sporttalente und vielleicht sogar künftige Spitzensportler hatten am Samstag die Möglichkeit, bei der ersten Talentiade in Neuss unterschiedliche Vereine und ihr Angebot kennen zu lernen. Mehr als 125 Kinder machten rund um die Elmar-Frings-Sporthalle davon Gebrauch.

Das Angebot für sie war groß. Insgesamt zehn Vereine, in denen auch Leistungssport betrieben wird, stellten sich vor. Jede der dabei besetzten Stationen lockte mit einer anderen sportlichen Herausforderung. Mit dabei: Neusser Ruderverein, KSK Konkordia, HSG Neuss/Düsseldorf, TG Neuss, Tae-Kwon-Do Club Neuss, DJK Rheinkraft, TC BW Neuss, VfR Büttgen, Neusser Eishockey Verein und HTC Schwarz-Weiß Neuss. So konnte ein breites Spektrum – von Rudern, Leichtathletik, Geräte-Turnen, Ringen, Eishockey, Volleyball, Radsport bis zu Tennis – ausprobiert werden. Aber auch Klassiker wie Fußball, Handball und Basketball konnten (neu) entdeckt werden. Dieses große Angebot benötigte entsprechend viel Platz. Und so musste der ein oder andere Fußmarsch zwischen den Stationen eingelegt werden, da neben der Elmar-Frings-Halle auch die der Dreikönigenschule, des Alexander-von-Humboldt- und des Nelly-Sachs-Gymnasiums sowie der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule genutzt wurden. Und natürlich die Ludwig-Wolker-Anlage und die Tennisanlage des TC Grün-Weiß Reuschenberg. Damit auch alle Kinder an der richtigen Station ankommen, halfen Freiwillige beim Standortwechsel.