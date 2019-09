Saisonauftakt in Neuss : Schubert-Sternstunde zur Eröffnung der Zeughauskonzerte

Saisonauftakt in Neuss

Neuss Im Zeughaus startete die Konzertreihe mit einem Gastspiel des Pianisten Alexander Loquiche. Der trug zwei Klaviersonaten aus Schuberts Spätwerk vor.

„Die Tonkunst begrub hier einen reichen Besitz, aber noch viel schönere Hoffnungen“ hat der österreichische Dichter Franz Grillparzer auf den Grabstein von Franz Schubert geschrieben. Der in Wien geborene Komponist war dort 1828 im Alter von nur 31 Jahren gestorben. Bereits ein Jahr zuvor hatte Grillparzer die Trauerrede zur Beerdigung von Beethoven verfasst. Zwei Monate vor seinem Tod hat Schubert drei Klaviersonaten geschrieben, die als geschlossene Gruppe, quasi als „Trilogie“ betrachtet werden können.

Zur Saisoneröffnung der Zeughauskonzerte, die einen kleinen Zuwachs im Abonnentenbereich verzeichnen können, spielte der 1960 in Trier geborene und in Florenz lebende Pianist Alexander Lonquich die beiden großen letzten Klaviersonaten. Er ist vermutlich gerne in Neuss, mehrfach spielte er bei Zeughauskonzerten oder auf der Museumsinsel Hombroich. Zuletzt leitete er die Deutsche Kammerakademie Neuss beim Weihnachtskonzert 2018 und spielte Mozarts Klavierkonzert „Jeunehomme“.