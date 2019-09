Tag der offenen Tür der Polizeiakademie : Polizeischule Neuss lud große und kleine Detektive ein

Gnadental Nachdem das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) im Mai von NRW-Innenminister Herbert Reul eröffnet werden konnte, öffnete es zum Tag der offenen Tür am vergangenen Samstag erneut die Pforten.

Vor dem Umzug an die Humboldtstraße war das LAFP in einer Liegenschaft am Hammfelddamm unterbracht. Die Räumlichkeiten des ehemaligen Tagungshotels an der Humboldstraße wurden vor dem Umzug umfangreich modernisiert.

Damit verbunden war ein breites Mitmachprogramm für große und kleine Besucher. So konnten kleine Kriminaldetektive ihr Wissen bei einer Schnitzeljagd unter Beweis stellen, aber auch die größeren Krimifans hatten die Möglichkeit, mit Virtual-Reality-Brille einen digitalen Tatort zu erkunden. Außerdem wurde an Info-Stände über Landeskampagnen der Polizei wie „Riegel Vor“ berichtet. Die Gefahren von Alkohol am Steuer wurden mit einer Promille-Brille verdeutlicht, die die Sicht von alkoholisiertem Fahren veranschaulicht. Einblicke in die Tatortarbeit gab es bei der Spurensicherung. Dort konnten Fingerabdrücke genommen werden oder verschiedene Einbruchswerkzeuge anhand ihrer Spuren an Türschlössern identifiziert werden. Ein besonderes Highlight war das Polizeikampagnenfahrzeug 2019, ein BMW I8. Aber auch ein historischer Porsche, der in den 80er-Jahren die Autobahn sicherer machte, konnte bestaunt werden.