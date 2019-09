Bombenverdacht im Gleisdreieck : Keine Bombe in Neuss – Stadt gibt Entwarnung

Neuss Nach Suchgrabungen im Barbaraviertel am Sonntag gibt die Stadt Entwarnung. Es wurde keine Weltkriegsbombe neben der Bahnstrecke gefunden.

Die Stadt hatte schon am Freitag alle erforderlichen Vorbereitungen getroffen, um im Falle eines Bombenfundes den Blindgänger noch am Sonntag entschärfen zu können. Normalerweise treibe man das Verfahren nicht so weit und informiere die Bevölkerung auch nicht über einen reinen Verdacht, sagt Fischer. „Dann müssten wir fast jede Woche über einen Verdachtsfall berichten.“ Doch dieser Fall lag gänzlich anders. Zum einen, weil der Blindgänger unmittelbar an der Bahnstrecke und zum Teil sogar noch unter dem Gleisbett vermutet wurde. Um an ihn heranzukommen, musste sogar ein Stück Gleis aus dem Schienenstrang entfernt werden. Zum Zweiten war sich der Kampfmittelräumdienst ziemlich sicher, in etwa drei Metern Tiefe auf eine Bombe zu treffen. Zuvor waren nämlich nicht nur Luftbilder der Alliierten aus dem Zweiten Weltkrieg ausgewertet worden, mit denen die Bomberpiloten ihre Einsätze dokumentierten. Es seien, so Fischer, auch Untersuchungen mit Metalldetektoren angestellt worden, die aber offensichtlich auf die Eisenarmierung der Betonblöcke reagierten, auf die die Bagger beim Öffnen der Verdachtsfläche stießen.