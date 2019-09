15. Kulturnacht in Neuss : Nächtlicher Streifzug durch die Kultur

Neuss An 27 unterschiedlichen Orten zeigte sich Neuss am Samstagabend von seiner künstlerischen Seite. Jeder Teilnehmer fand sein Publikum, auch wenn der Regen viele Kultur-Wanderer unter einem Dach Schutz suche ließ.

Im Stadtarchiv outete sich der Archivleiter Jens Metzdorf als Liebhaber süßer Verlockungen. Er hatte schon sehr früh „volles Haus“, als er interessante Informationen zu der Ausstellung „Das süße Neuss – Cafés und Konditoreien in Neuss“ gab. Die Besucher erfuhren unter anderem, dass im 19. Jahrhundert Süßigkeiten für die breite Masse erschwinglich wurden. Nicht zuletzt durch den Anbau von Zuckerrüben sei Zucker deutlich preiswerter geworden. Ende des 19. Jahrhunderts habe es in Neuss die ersten Cafés gegeben: „Zum ersten Mal konnten Frauen ohne männliche Begleitung ausgehen“, verriet der Archivleiter.

Das Kulturamt der Stadt Neuss präsentierte an der Oberstraße interessante Filme über in Neuss lebende Künstler. Los ging es mit einem Streifen über den Jazz-Klarinettisten Lajos Dudas. Er verriet, warum er sich in der Quirinusstadt so wohlfühle: „Neuss ist übersichtlich, hat für mich die richtige Größe.“ Zu seiner Musik bemerkte er folgendes: „Ich verstehe als Musiker oft gar nicht, was ich da mache – frei improvisierte Musik, wie soll ich die erklären?“