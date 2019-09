Mosaike-Tour von Neuss Marketing : Türme als Zeugen der Stadtgeschichte

Neuss Wegmarken, Blickfang, Identitätsstifter: All das können Türme sein. Bei der Mosaike-Tour wurden einige von ihnen näher vorgestellt.

Eine Tour zu den Türmen der Stadt kann nur an einem Ort beginnen: Am Glockenturm von St. Quirin. Dass der imposante Kirchenbau keine spitzen Türme hat, erklärte Hupka mit den Regeln des einst angeschlossenen Ordensstiftes. Die ließen unnötigen Prunk nicht zu. Vorgängerbauten des Münsters hätten durchaus hohe Türme gehabt, fügt er hinzu. Beeindruckend auch die Zahlen zum Fundament des Quirinus, das sechs bis sieben Meter in die Tiefe geht. Da es noch keine mathematische Statik gab, gingen mittelalterliche Bauherren eher auf Nummer Sicher.

Optisch bescheidener kommt der Kehlturm am Romaneum daher. Als Teil der Stadtbefestigung lag das Bauwerk einmal direkt am Rheinufer, der Fluss strömte rund acht Meter unterhalb vorbei. Genutzt wurde der Kehlturm vielfältig: Zur Verteidigung, im 15. Jahrhundert als Munitionslager und auch als Gefängnis.

Den nächsten Stopp legte Kunsthistoriker Hupka am Jesuitenturm ein, der versteckt in der Jesuitengasse liegt. Das barocke Bauwerk gehörte zum einstigen Jesuitenkloster, dessen Mönche das erste Neusser Gymnasium gründeten.

Wenig historisch ist dagegen das bekannte Pizzatürmchen am Zolltor. „Gebaut wurde das kleine Gebäude erst in den 1950er Jahren als Büdchen“, verriet Hupka.

Im Mittelalter war Neuss eine gut befestigte und damit wehrhafte Stadt. Rund 30 Türme sicherten ihre Mauern. Die Arbeit an den Bauwerken lässt sich gut am Blutturm im Stadtgarten erkennen. Das Tuffsteinmauerwerk zuunterst stammt aus dem 12. Jahrhundert, während das Ziegelmauerwerk im 15. Jahrhundert entstand.

Nur wenige Meter weiter steht man schon vor dem Windmühlenturm. Zuletzt als Wasserturm genutzt, ragt er zwischen den Bäumen hindurch. Ursprünglich war in ihm eine Mühle untergebracht, die vor allem dann lebenswichtig für die Stadt war, wenn Eis die Wassermühlen lahm legte. Bekannt ist die Geschichte, wie sich der im Turm eingespannte Räuber Festzer (alias Mathias Weber) an der Flügelbespannung abseilte. Weniger bekannt ist, dass in seinem Keller bis in die 1920er ahre hinein das im Winter gewonnene Eis gelagert wurde.