Chormusik in Neuss : Rundfunkchor des WDR singt im Quirinusmünster

Neuss Im Quirinusmünster Neuss singt am Vorband des Nationalfeiertages „Tag der deutschen Einheit“ der WDR-Rundfunkchor in einem Chorkonzert am Mittwoch, 2.Oktober, um 20 Uhr ein Programm mit Seltenheitswert.

Ganze 40 Jahre lag Frank Martins bei Chören und Publikum gleichermaßen beliebte „Messe für Doppelchor a cappella“ unberührt in der Schublade, bevor sie am 23. November 1963 in Hamburg uraufgeführt wurde. Der Grund: Die Vertonung religiöser Texte bereitete Martin Schwierigkeiten, da sie in seinen Augen eines bestimmten Kompositionsstils bedurfte – ein Thema, mit dem sich nur wenige Jahre später auch Alfred Schnittke beschäftigte. In seinen „12 Bußpsalmen“, auch bekannt als „Psalms of Repentance“, vertonte er Lyrik russischer Mönche. Die beiden A-Cappella-Werke führen den Rundfunkchor erstmals nach Neuss.

Der WDR-Rundfunkchor ist ein Profi-Ensemble mit 43 Sängerinnen und Sängern. Das Profil ist Repertoire-Vielfalt in Perfektion und Spezialisierung auf innovative und anspruchsvolle Werke, sowohl im A-Cappella- als auch instrumentalen Bereich. Das Spektrum reicht dabei von der Musik des Mittelalters bis zu zeitgenössischen Kompositionen. Der WDR-Rundfunkchor singt A-Cappella-Konzerte, sinfonische Orchesterwerke, solistisch besetzte Vokalmusik, Film-, Computerspielmusik, Oper und zeitgenössische experimentelle Kompositionen.

In den letzten sieben Jahrzehnten begleiteten Bernhard Zimmermann, Herbert Schernus, Helmuth Froschauer, Anton Marik und Rupert Huber den WDR-Rundfunkchor als Chefdirigenten. Im September 2014 übernahm Stefan Parkman diese Aufgabe.

Info Tickets gibt es im Vorverkauf (18,70/13,20 Euro) bei der Tourist-Information und an der Abendkasse (20/15 Euro).

(NGZ)