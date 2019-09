Bücherei Neuss soll als Begegnungszentrum gestärkt werden : Stadtbibliothek: Wandel am Neumarkt

Seit 1987 ist die Stadtbibliothek am Neumarkt zuhause. Sinkende Ausleih- und Kundenzahlen stehen steigende Besucherzahlen gegenüber. Erklärung: Das Haus ist immer mehr Treffpunkt und Lernort. Diese Seite soll nun gestärkt werden. Foto: Helga Bittner

Neuss Die Bücherei ist keine Option für den Wendersplatz. Das schafft Planungssicherheit für ihre Entwicklung am alten Standort.

Skandinaviens größte Bücherei, das „Dokk1“ im dänischen Aarhus, hat die Ideen der Verwaltungsspitze für eine Bebauung des Wendersplatzes geprägt. In der Verbindung von Verwaltung und Kultur soll – wie in der Ostseestadt – am östlichen Innenstadtrand ein multipler Kultur- und Veranstaltungsort entstehen. Aber: ohne Bücherei.

Die sieht die Kulturdezernentin Christiane Zangs in der Innenstadt und als belebenden Faktor für den Neumarkt besser aufgehoben. Weil sie genauso wie die Politik am Wendersplatz – Stand jetzt – einen Museumsneubau favorisiert, gab die SPD in Kulturausschuss und Rat sämtliche Vorbehalte gegen eine Weiterentwicklung der Stadtbücherei am Standort Neumarkt auf. Man könne, argumentierte Hartmut Rohmer, „wegen Planungen für den Wendersplatz, die weit in die 2020er Jahre reichen, nicht die Notwendigkeiten der Gegenwart zurückstellen.“

Info Jeder achte Neusser hat einen Leseausweis Standort Die Stadtbibliothek ist seit 1987 am Neumarkt zuhause und wurde seitdem zwei Mal baulich erweitert. Nutzfläche jetzt: 3600 Quadratmeter. Personal Mit knapp 20 Stellen ist die Einrichtung im Vergleich mit anderen eher knapp besetzt. Kunden Statistisch ist jeder achte Neusser im Besitz eines Leseausweises. Doch einige Altersgruppen sind unterrepräsentiert. Der typische Nutzer ist weiblich und zwischen 50 und 59 Jahre alt

Basis für die Modernisierung der Stadtbibliothek ist eine Bestandsaufnahme plus Analyse, die jetzt den Gremien vorgelegt wurde. Sie belegt: Die Bücherei ist natürlich ein Ort, an dem Medien ausgeliehen werden – aber nicht nur. Vielmehr wandelt sich das 1907 als „Städtische Bücher- und Lesehalle“ gegründete Institut, das bei den Ausleihzahlen seit 2016 einen Rückgang um 15 Prozent verzeichnen musste, immer mehr zu einem Lernort und Treffpunkt.

Eine Konsequenz daraus ist, dass nicht mehr das Medium im Mittelpunkt steht, sondern der Kunde. Henny Rönneper (Grüne) war darüber zunächst erschrocken, sagte sie, weil in der Analyse „von Büchern kaum die Rede ist“. Und weil diese Skepsis andere teilten, wurde festgelegt, den Medienetat in voller Höhe zu erhalten.

Das Argument „Mensch im Mittelpunkt“ war ferner ausschlaggebend dafür, ein „Mahnwesen“ einzufordern, das die Büchereileitung zunächst nicht etablieren wollte. Eine Begründung: Würde man die Nutzer per Mail darauf aufmerksam machen, dass die Frist für ihre ausgeliehenen Medien bald abläuft, gingen der Bücherei jährlich rund 20.000 Euro an Säumnisgebühren verloren. So könne man nicht denken, wenn man den Kunden in den Mittelpunkt stellt, sagt Michael Hohlmann. Und weil dieser Einnahmeausfall intern mit dem Medienetat verrechnet werden könnte, soll der um jene 20.000 Euro aufgestockt werden. Sicher ist sicher.

Beschlossen wurde ferner, auf der Basis der vorliegenden Analyse nicht nur ein modulares Konzept samt Kostenschätzung und Zeitrahmen zu entwickeln, sondern einen Architekten mit der Fragestellung zu beschäftigen, wie das Bibliotheksgebäude im Innern (um)gestaltet werden müsste, um den Charakter als Treffpunkt und Lernort zu stärken. Hinter dieser Wandlung steht die Idee und Formulierung „Dritter Ort“, die Jana Pavlic (FDP) so zusammenfasst. „Die Bücherei ist neben dem Zuhause und der Arbeit oder Schule der Ort, an dem jeder seinen kulturellen Horizont erweitern kann.“