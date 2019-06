Podiumsdiskussion in Neuss : „Polit-Sofa Neuss“ stellt das Thema Bildung in den Mittelpunkt

Neuss Bestimmt die Bildung des Menschen seinen Lebensweg? Bedeutet Bildung eine Wunderwaffe im Kampf gegen Armut und soziale Ungleichheit? Und wie lässt sich Bildung im Zeitalter der Digitalisierung und Migration neu denken?

Der Neusser Verbund für Migrantenorganisationen, interkulturell tätige Vereine, Initiativen und engagierte Einzelpersonen und der Verein Raum der Kulturen haben in Kooperation mit dem Kulturamt Neuss und dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration bereits zum dritten Mal zum „Polit-Sofa Neuss“ eingeladen. Erstmals im April 2018 vom Raum der Kulturen initiiert, richtet sich die Veranstaltung nicht nur an Menschen mit Migrationsbiografie, sondern ausdrücklich an alle Bürger, die sich für gleichberechtigte Teilhabe einsetzen möchten. Bei dem Format handelt es sich um eine Podiumsdiskussion mit unterschiedlichen Akteure und unter Beteiligung des Publikums. Am Freitag steht der Themenkomplex Bildung im Mittelpunkt.