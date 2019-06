Bürgermonitor Neuss : Anwohner ärgern sich über „Stadtgrün“

Norf Langsam wächst die Garageneinfahrt der Familie Gey aus Norf zu. Doch die Hecke soll bleiben.

Wenn Mechthild Gey den Wagen aus der Garage holt und ihr Mann an der Beifahrerseite einsteigen möchte, ist das kaum möglich. Der Grund: ein Grünstreifen. Der gehört nicht zum Grundstück der Geys an der von-Waldthausen-Straße in Norf, sondern ist vielmehr Eigentum der Stadt Neuss. Doch in den Augen des Ehepaars kümmert sich das Amt für Stadtgrün viel zu selten um die „wilde Hecke“, die die Geys behindert.