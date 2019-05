Gesamtschule Espenstraße : Podiumsdiskussion zur Europawahl

Mönchengladbach Die Aula der Gesamtschule Espenstraße platzte aus allen Nähten: 350 Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 bis 12 waren gekommen, um sich vor der Europawahl über die Positionen der verschiedenen Parteien zu informieren.

Vertreter der Parteien SPD, CDU, FDP, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und AFD waren im Vorfeld eingeladen worden. Daniel Freund von Bündnis 90/Die Grünen, Felix Heinrichs von der SPD, Erik Jansen von den Linken und Alex Winkens von der FDP kamen zur Veranstaltung. Nach kurzer Enttäuschung und Unverständnis über das Nichterscheinen von AFD und CDU entwickelte sich eine für alle Beteiligten (auf dem Podium und auch im Zuschauerraum) interessante, lehrreiche und engagierte Diskussion zu all den Themen, die die Jugendlichen zu Europa interessierten: Paragraph 13 und Uploadfilter, Klimaschutz, Chancengleichheit für alle überall in Europa, Brexit und Dexit, Arbeitsbedingungen in Europa, Durchlässigkeit der Grenzen und Bildungschancen im vereinten Europa. Ebenso fragten die Schülerinnen und Schüler kritisch nach den Kompetenzen des Europäischen Parlamentes im Zusammenspiel der Institutionen.