Landwirte für Artenschutz im Rhein-Kreis : Bauern widmen sich Insektenschutz

Röckrath Landwirte stellen ihr Blühstreifenprogramm beim Umweltmarkt am Samstag vor.

Von den rund 28.500 Hektar Land, das die Bauern im Rhein-Kreis beackern, dienen nach Auskunft der Kreisbauernschaft rund 20 Prozent auch ökologischen Zielen. Sei es, weil das Grünland später geschnitten wird, oder weil auf den Äckern nach der Getreideernte Senf oder Ölrettich als Zwischenfrucht angepflanzt werden, die auch im Herbst blüht. All das dient dem Insektenschutz, an den die Landwirte zudem bereits 160 Hektar Fläche „abgetreten“ und zu Blühstreifen oder -inseln verwandelt haben. Tendenz steigend, wie die Kreislandwirtin Juliane Wahode und ihr Stellvertreter Johannes Küppers am Dienstag deutlich machten.