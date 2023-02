Preisverleihung für Naturschutz Neusser Angler sind Gewässer-Verbesserer

Die Verwirklichung des Langzeitprojektes war nur durch ehrenamtliche Arbeit möglich. Im Schnitt steckte jedes der rund 30 Vereinsmitglieder über drei Jahre 13 Stunden jährlich in die „Gewässer-Verbesserung“, nicht aufgeschriebene Stunden davon ausgenommen. Dirk Hofmann, Geschäftsführer des ASV, ist stolz auf das Ergebnis: „Wir haben im wirklich sehr heißen Sommer 2022 deutlich gesehen, dass sich die Wasserqualität verbessert hat“, sagt er. „Die Nährstoffe, die zuviel waren, wurden entnommen. Wir beobachten außerdem, dass es mittlerweile wieder Wasserpflanzen und auch Wasserflöhe dort gibt.“ Der Verein selbst profitiert nicht nur durch die erhöhte Lebensqualität und -dauer der Fische von dem Projekt. Neben einer Veröffentlichung in der Anglerzeitschrift „Blinker“ wandert seitens Fisherman’s Partner eine Zuwendung von 500 Euro in die Vereinskasse, die der ASV für weitere Maßnahmen am Waldsee einzusetzen plant.