Autovermietung in Neuss Leidenschaft für Menschen und Motoren

Als Manfred Arndt in den 1960er Jahren mit seiner Familie nach Holzheim zog, erging es ihm wie vielen jungen Menschen damals und heute: In der Haushaltskasse herrschte Ebbe. Seine Antwort, um die Einnahmen zu steigern: Er vermietet seinen privaten VW-Käfer für Ausflüge und Fahrten an Freunde und Bekannte. Aus der Not war eine Geschäftsidee geboren, die den Stoff für eine lange Erfolgsgeschichte lieferte. Heute gehört Arndt nicht nur zu den Pionieren der Branche, sondern die bekannte Automobile-Gruppe mit Sitz an der Ruwerstraße in Neuss ist die zweitgrößte familiengeführte Autovermietung Deutschlands. Hinter diesem Aufstieg steht Matthias Arndt, der Sohn von Manfred und Rita Arndt. Er führt das Unternehmen mit einer – so scheint es – ungebremsten Leidenschaft für Menschen und Motoren. Heute vollendet dieser Macher sein 60. Lebensjahr. Matthias Arndt begann schon im jungen Alter von 13 Jahren, im Familienbetrieb zu arbeiten. Nach seiner Ausbildung bei Siemens ließ er sich in Calw zum Kfz-Betriebswirt qualifizieren, ehe er in den 1980er Jahren schließlich als Geschäftsführer bei Arndt in Neuss übernahm.