Neue VHS-Reihe in Neuss Der Blick hinter die Steckdose

Höhepunkte der Reihe sollen die Exkursionen sein. An drei Betriebsstätten wird vermittelt, wie die Energieversorgung gesichert wird. Dazu geht es am Donnerstag, 16. März, ab 13 Uhr zum Gaskraftwerk „Fortuna“ in Düsseldorf. Am 28. April wird ab 11 Uhr das Biomassekraftwerk in Düsseldorf-Garath besucht, und zum Abschluss der Reihe steht am 16. Mai ab 13 Uhr eine Exkursion zur Müllverbrennungsanlage in Flingern auf dem Plan. Die bei der thermischen Müllverwertung entstehende Hitze wird als Fernwärme an Privathaushalte abgegeben, erzeugt aber auch Dampf, der Turbinen zur Stromerzeugung antreibt.