Politik in Neuss N-Wort wird zum Ausschuss-Thema

Ein entsprechender Antrag sieht unter anderem vor, dass die Stadt sich dafür einsetzt, „dass jegliche Verwendung des N-Wortes in der Stadt Neuss bekämpft wird“, um dunkelhäutigen Menschen ein friedvolles und diskriminierungsfreies Leben in Neuss zu ermöglichen. Die Antragsteller begründen in Bezug auf jene diskriminierende Bezeichnung: „Als europäisches Konstrukt der Kolonialzeit wurde es verwendet, um eine rassistische Unterscheidung herzustellen, Machtverhältnisse zu untermauern und unterdrückende Strukturen zu festigen.“ Diese Erfahrungen seien auch weiterhin im Bewusstsein verankert. „Auch wenn in der jüngeren Zeit vermehrt das N-Wort in satirischen oder komödiantischen Kontexten auftaucht, darf dies nicht über die Verletzungen hinwegtäuschen, die damit einhergehen“, heißt es.