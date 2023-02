Förderung in Neuss Stadtwerke denken Sport-Sponsoring neu

„Diese beiden Säulen haben wir gezielt neu aufgesetzt, um damit den Breiten- und den Jugendsport zu unterstützen. Und das möglichst über unser ganzes Versorgungsgebiet verteilt – also auch in den Stadtteilen und in deren Vereinen“, umreißt Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz die Ausrichtung des neuen Sport-Sponsoring-Konzeptes.