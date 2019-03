Zwei Büros aus Neuss unter den Top-Adressen in Deutschland : Neusser Steuerberater auf der Focus-Liste

Michael Kalus ist einer Gründer der Neusser Kanzlei KBHT Kalus + Hilger. Seit 1991 wurden Zug um Zug neue Standorte eröffnet. Inzwischen arbeiten zirka 150 Frauen und Männer an sechs Standorten für die Kanzlei. Foto: Andreas Woitschützke/Amdreas Woitschützke

Neuss Das Nachrichtenmagazin veröffentlicht wieder Listen der Top-Steuerberater in Deutschland. Mit der Kanzlei KBHT Kalus + Hilger am Europadamm sowie dem Büro Jutta Stüsgen an der Drususallee sind auch zwei Neusser darunter.

Steuerberater und Mitarbeiter in zwei Neusser Kanzleien haben in diesen Tagen guten Grund mit einem Glas Sekt anzustoßen: Sie stehen auf der Liste der Top-Adressen ihrer Zunft, die jetzt vom Nachrichtenmagazin Focus veröffentlicht wurde. Erstmals findet sich an so prominenter Stelle Jutta Stüsgen (55) wieder, die gleich fünf Nennenungen erhielt. Neben der allgemeinen Beratung wird sie noch in den Kompetenzbereichen Umsatzsteuer, Gesundheit und Pharmazie, Unternehemensgründung sowie Groß- und Einzelhandel genannt.

Steuerberaterin Jutta Stüsgen ist seit 2003 selbstständig; engagiert sich aber bereits seit mehr als 25 Jahren in der Aus- und Fortbildung junger Kollegen. Sohn Philipp arbeitet seit 2007 im Büro, das er eines Tages übernehmen möchte. Foto: Ludger Baten

Stammgast in den Focus-Listen ist die Kanzlei KBHT, die mit 50 Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten sowie insgesamt 150 Mitarbeitern zu den mittelgroßen Büros gezählt wird. Michael Kalus (61), der 1991 zu den Mitgründern zählte, und seine Partner sind laut Focus durchgehend seit zehn Jahren „top“. Komplettiert wird die Auszeichnungssammlung bei KBHT noch mit dem Titel „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer“ (Manager Magazin) und durch die Ernennung zum „Starken Partner“ durch das Unternehmer-Magazin Niederrhein Manager.

Info Zur Person: Jutta Stüsgen und Michael Kalus Jutta Stüsgen (55), aufgewachsen im Neusser Norden; schon ihr Vater Philipp Günter war Steuerberater. Sie engagiert sich in der CDU und war Novesia im Karneval. Ihre Schwester Antje ist finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Michael Kalus (61) war als junger Bassgitarrist bei „Mainpoint“ bekannt. Nach Studium und Berufseinstieg war er 1991 Gründerpartner von KBHT und seither gehört er der Geschäftsleitung an.

Das Nachrichtenmagazin Focus hat sich mit seinen Bestenlisten einen Namen gemacht; längst sind die Auszeichnungen zu einer Marke mit Stellenwert geworden. Regelmäßig veröffentlicht das Magazin seine Rankings für Fachbereiche. Im vergangenen Sommer sahnten die Ärzte des Lukaskrankenhauses, des Johanna-Etienne-Krankenhauses (beide in Neuss) und der Rhein-Kreis Kliniken mit den Standorten Dormagen und Grevenbroich viele Top-Platzierungen ab. Auch für die Sparten Finanzen und Recht gibt es solche Top-Listen im Focus, in denen immer wieder Akteure aus dem Rhein-Kreis auftauchen.

Die Basis für die jüngste Hitparade der Steuerberater bildet ein online-Voting der Kollegen. Gut möglich, dass es die Methode war, die Jutta Stüsgen und ihr kleines Team so weit nach vorn katapultiert hat. Seit mehr als 25 Jahren engagiert sie sich in der Aus- und Fortbildung junger Kollegen. 2000 Hörer mögen sie über die Jahre hinweg an der Bundesfinanzakademie erlebt haben. „Von dieser Dozententätigkeit kennen mich natürlich viele Kollegen“, sagt Stüsgen, „vielleicht habe ich ja bei einigen einen ganz guten Eindruck hinterlassen.“ Sie sitzt im Vorstand der Steuerberaterkammer Düsseldorf und sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende im Verein Steuerberatung im deutschen Handwerk. Auch diese Verbandsarbeit mag sie über die Grenzen von Neuss bekannt gemacht haben.

Jutta Stüsgen machte sich 2003 als Steuerberaterin selbstständig; sie ist heute Chefin eines fünfköpfigen Teams, dem auch ihr Sohn Philipp (32) angehört. Der steht vor seiner Steuerberaterprüfung und würde die Familientradition fortführen, wenn er das Büro der Mutter einmal übernimmt.

Mit Stolz reagiert Michael Kalus auf die Auszeichnungen, die in seinen Augen belegen, „dass wir uns über viele Jahre auf höchstem Niveau bewegen“. Es sei das Ziel aller Mitarbeiter in der Kanzlei „als verlässliche und vorausdenkende Experten“ die Mandanten persönlich zu beraten und mit umfassenden Dienstleistungen zu versorgen.