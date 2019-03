Deutsche Kammerakademie: Die schöne „Bella 2.0“ trifft das Biest

NEUSS Das Theater am Schlachthof (TaS) hat sich das durch Disney bekannte Märchen „Die Schöne und das Biest“ zu eigen gemacht.

Die Kernaussage der Erzählung war es dann auch, die Andrae bewog, den Stoff aufzugreifen: „Es ist ja ein sehr aktueller Aspekt, dass das Äußere eine so wichtige Rolle spielt und jemand als Mensch danach bewertet wird, ob er hübsch oder hässlich ist“. Seine Bearbeitung orientiert sich einerseits mehr am Original von Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780), verzichtet andererseits jedoch nicht ganz auf einige charmante Anleihen bei Disney. So trägt Bella nicht nur das unverzichtbare gelbe Kleid, es gibt auch zwei sprechende Gegenstände: Standuhr (Tim Fleischer) und Kerzenleuchter (Daniel Cerman), deren humorvoll dargestellte Schicksalsgemeinschaft der Beziehung eines alten Ehepaares gleicht.

Theater am Schlachthof in Neuss

Theater am Schlachthof in Neuss : Neue Kategorien für die Premieren im TaS

Im Mittelpunkt der Handlung stehen natürlich die schöne Bella und der Prinz (Lars Evers), den eine Hexe vor langer Zeit wegen seiner Hochnäsigkeit in ein hässliches Biest verzauberte. Seitdem wartet er in seinem Schloss hinter wuchernden Rosenhecken darauf, dass ihn ein Mensch trotz seines Aussehens aufrichtig liebt und so vom Fluch befreit. Die Neusser Bella (Franka von Werden) ist dabei ein selbstbewusstes Mädchen von heute, das sich nach dem ersten Schrecken nicht so leicht einschüchtern lässt.