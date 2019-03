Neue Gesichter, neues Verfahren bei Christdemokraten in Neuss: CDU setzt Moderatoren für ihr Programm ein

Neuss Einladung, Neuss mitzugestalten. Am Ende soll das Programm stehen, mit dem die CDU in die Kommunalwahl zieht.

Neue Gesichter, neues Verfahren. Die Neusser CDU, die bisher eher fürs Bewahren, denn fürs Wagen stand, zeigt sich ungewohnt experimentierfreudig. „Der Weg ist das Ziel“, sagt Jürgen Brautmeier ganz offen. So wichtig ihm ist, was am Ende im Programm für die Kommunalwahl 2020 stehen wird, noch wichtiger ist ihm der Weg, der zu diesem Grundsatzpapier führt.

Auch wenn Jürgen Brautmeier mit 64 Jahren der mit Abstand älteste im Programm-Team ist, so hat der ehemalige Direktor der Landesanstalt für Medien (LfM), der in Uedesheim wohnt, doch eins mit seinen jüngeren Mitstreitern gemein: Er ist ein unverbrauchter Seiteneinsteiger. Er steuert als CDU-Chef einen Prozess, zu dem ihm der Vorstand auf seinen Vorschlag hin fünf Moderatoren an die Seite stellte: Mit Nathalie Goldkamp (29) und Elke Schlangen (32) zwei junge Frauen, mit Axel Stucke (50) und Guido Hitze (52) zwei mittelalte Männer, die Erfahrung mitbringen, aber in der operativen Kommunalpolitik noch ziemlich neu sind.