Konzert der Musikschule Neuss: Matinée mit beschwingter Musik

Neuss Dozenten der Musikschule zeigen Kompetenz und Können in einem Konzert.

Das zeigte gleich zu Beginn Wolfgang Amadeus Mozarts „Trio in Es-Dur“ für Klavier, Klarinette und Viola. Ruth-Maria Kosow (Viola) ist im nächsten Jahr 20 Jahre Geigenlehrerin an der Neusser Musikschule. Ihre Partner waren Arthur Jogerst (Klavier), er unterrichtet Studiopraxis an der Folkwang Universität der Künste in Essen, und Wolf Burbat (Klarinette), der bis zu seiner Pensionierung (2012) Professor für Jazztheorie an der Universität der Künste in Berlin war.