Stadtteilerneuerung in Grimlinghausen: Umbau schafft Atmosphäre am Hüsenplatz

Grimlinghausen Im Vorgriff auf das Ortsmittelpunktkonzept wird in Grimlinghausen modellhaft ein Platz umgebaut.

Die Stadt arbeitet an einem Ortsmittelpunkt-Konzept zur Modernisierung der Ortskerne vor allem im früher dörflich geprägten Neusser Süden. Ein Detail dazu soll aber auf Antrag der Koalition von CDU und Grünen schon im Vorgriff umgesetzt werden, wenn auch nur provisorisch. Dabei geht es um den so genannten Hüsenplatz, der nur als Parkplatz dient und ohne jede Aufenthaltsqualität ist. Die Hälfte der zwölf Parkplätze soll nun verschwinden. Das schafft Raum für einen Baum (zunächst noch im Pflanzkübel), Sitzgelegenheiten aber auch Außengastronomie oder Fahrradständer. Dass der historische Minnesängerplatz, im Volksmund Hüsenplatz genannt, einer Schönheitskur unterzogen wird, freut die CDU-Stadtverordneten Hermann-Josef Baaken und Johannes Schmitz. Von ihnen war schon 2016 der Anstoß zur Umgestaltung ausgegangen. „Wir wollen den im Jahr 2000 neu konzipierten Römerplatz auf der gegenüberliegenden Seite erweitern und diesen Bereich, der ein Treffpunkt in der Ortsmitte ist, aus seinem Dornröschenschlaf erwecken.“ Die provisorische Neuordnung des Platzes an der Kreuzung von Bonner und Norfer Straße ist auch ein Test. Im Vorgriff auf die umfassende Lösung soll an diesem Punkt modellhaft untersucht werden, ob die gewünschten Effekte erzielt werden können. „Wichtig ist uns, dass die Bürger dabei mitreden und erleben können, wie eine Platzgestaltung aussieht“, sagt Baaken. Ein halbes Jahr nach Einführung der Neuerungen sollen sie um ihre Meinung gebeten werden. Den Stadtverordneten wie auch der Verwaltung ist bewusst, dass die Beseitigung von sechs Parkplätzen den Parkdruck vor allem auf den Kirchweg erhöhen wird. Mit der endgültigen Umgestaltung soll auch für dieses Problem eine Lösung gefunden werden, sagt Schmitz.