Konzert im Münster Neuss: Bewegendes Passionskonzert

Neuss Das Neusser Kammerorchester und die Capella Quirina glänzten mit dem Werk „Seven last Words from the Cross“ von James MacMillan.

Der vor 50 Jahren im Wallfahrtsort Tschenstochau geborene Professor für Komposition an der Fryderyk- Chopin-Universität in Warschau gehört zu den bekanntesten Komponisten von „antimoderner“ geistlicher Chormusik. Gleichwohl dienten an diesem Abend seine beiden A capella-Motetten nur der Einstimmung zum Hauptwerk, den „Seven last Words from the Cross“, der großen Kantate für achtstimmigen Chor und Streicher des schottischen Komponisten James MacMillan. Die dramatischen Geschehnisse der Kreuzigung Jesu werden musikalisch ungeheuer tiefgreifend ausgedrückt. James MacMillan, dessen Spiritualität sehr vom Katholozismus geprägt ist, gelingt 1993 eine Komposition, in ihrer Größe durchaus Bachs „Matthäuspassion“ vergleichbar.