Nach dem Starkregen in Neuss : Wasserschaden im Museum wird Thema im Ausschuss

Neuss Nach dem Wassereinbruch ist das Clemens-Sels-Museum weiterhin geschlossen und an einen normalen Betrieb noch lange nicht zu denken. Im Kulturausschuss wird nun auch über die Sicherungsmaßnahmen informiert.

Aber das Mueum meldet sich icht einfach ab. Während das Haupthaus vorerst nicht besucht werden kann, bleibt das Feldhaus geöffnet. Außerdem bietet das Museum Alternativen an. Für Donnerstag, 30. Juni, 18 Uhr, lädt es zu einem architektonischen Stadtspaziergang ein, und am Mittwoch, 22. Juni, können Interessierte in der Kaffeerösterei Bazzar an der Hansastraße ab 17.30 Uhr erfahren, wie Kaffee geröstet wird. Ein kleiner Ersatz für die auf einen unbekannten Termin verschobene Eröffnung der Austellung „Der Kaffee ist fertig“. Anmeldung erforderlich.

Last but not least liegt dem Ausschuss ein Antrag der Fraktion „Die Linke/Die Partei“ vor, in dem diese ein sicheres Gebäude für das „Clemens-Sels-Museum“ fordert und eine Verlagerung an den Wendersplatz beantragt. Dort ist bislang nur eine Museumsdependance geplant.