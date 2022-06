Nach neuem Parkraumkonzept : CDU startet Petition gegen steigende Parkgebühren

Neuss Die Fronten zu den von der SPD und der Grünen kürzlich vorgeschlagenen Parkgebührenerhöhung in der Innenstadt verhärten sich. Das Thema wurde an den Stadtrat verwiesen. Nun will die Neusser CDU mit einer Petition weiteren Gegenwind schaffen.