Schützenfest in Erfttal : Erfttaler werden ihr eigener Zeltwirt

Als Schützenkönigspaar genossen Günter und Elisabeth Ludwigs am Sonntag die Parade und den Besuch vieler Freunde. Foto: Andreas Woitschützke

Erfttal Nach Krach um den Präsidenten und Problemen bei der Suche nach einem Festwirt: Die Erfttaler Schützen bewältigen ihre Probleme mit Korpsgeist und feiern Schützenkönig Günter Ludwigs.

Mit viel Korpsgeist haben die Erfttaler Bürgerschützen ein Problem gelöst, mit dem nach der Pandemie viele kleine Vereins zu kämpfen haben (werden). Weil alle angefragten Zeltwirte nur Absagen schickten, mietete das Komitee erstmals ein Festzelt auf eigene Rechnung an (das in Alfter bei Bonn gefunden wurde) und stellte auch die Bewirtung mit Kräften des Vereins sicher. Der Zusammenhalt im Komitee sei noch nie so groß gewesen, sagt Marcus Kemmerling, „jeder hat seinen Part übernommen“.

Kemmerling war nach 14 Jahren als Vizepräsident kurz vor dem Schützenfest zum Präsidenten gewählt worden, nachdem Amtsvorgänger Frank Buchholz im Streit die Brocken hingeworfen hatte. Manchmal sei es eben so, dass Einzelne nicht zusammenarbeiten können, sagt er lapidar. Genau so entspannt sieht das auch Schützenkönig Günter Ludwigs. „Strich drunter“.

Ludwigs ist trotz seiner fast 85 Jahre und einer langen Schützenlaufbahn in vielen Neusser Vereinen zum ersten Mal König. Und er ist, wie es Präsident Kemmerling beim Krönungsball am Samstag in seiner Laudatio hervorhob, „immer und für jeden da.“ Ehrensache also für jemanden wie den Neusser Schützenkönig Kurt Koenemann, am Sonntag zur Parade nach Erfttal zu kommen, wo mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Susanne Benary und der stellvertretenden Landrätin Katharina Reinhold weitere Prominenz erschien. Sie sahen ein akkurates Regiment unter dem Kommando von Oberst Walandis Siafkos, dem sich in der Pandemie nicht nur zwei neue Damenzüge angeschlossen hatten, sondern das dank einiger Gastzüge fast 300 Köpfe zählte. Ludwigs und seine Königin Elisabeth schwärmten: „Ein Erlebnis.“