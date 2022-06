„Sommernachtsstunk“ im Globe Neuss : Shakespeare goes Stunk

Zum Finale des „Sommernachtsstunk“ stehen alle noch mal gemeinsam auf der Bühne. Foto: Christoph Krey

Neuss Am Stück „Sommernachtstraum“ von William Shakespeare haben sich die Stunker des Theaters am Schlachthof orientiert. Dafür haben sie das Globe erobert und zeigen dort gut zweieinhalb Stunden, was sie am besten können.