Schützenfest in Hoisten : 1000 Tage auf die Krönung gewartet

Hoisten Artur Koziatek und Sabrina Sarleti konnten endlich die Königsparade in Hoisten genießen. Am Montag wird schon eine neue Majestät ermittelt. Wie ist die Bewerberlage?

Schützenkönig Artur I. Koziatek und seine Lebenspartnerin und Königin Sabrina Sarleti mussten mehr als 1000 Tage auf die Krönung warten, nun fiel sie aber auch besonders emotional aus. „Die Hälfte der Anwesenden hatte Tränen in den Augen“, berichtet Oberst Jörn Neßlinger. Auch der König brauchte ein Taschentuch, konnte aber am Sonntag schon wieder darauf verzichten. „Es ist ein überwältigendes Gefühl, in Hoisten Schützenkönig zu sein“, zog er eine erste Zwischenbilanz.

Der IT-Systemelektroniker Koziatek, der erst vor einigen Tagen seinen 40. Geburtstag feiern konnte, ist Mitbegründer des Zuges „Jut Breet“. Seine Schützenbegeisterung teilt Königin Sabrina Sarleti: „Die Menschen sind alle so herzlich“, schwärmt die 30-Jährige, die als Disponentin bei der Deutschen Bahn arbeitet und das Fest – Achtung, Wortspiel – in vollen Zügen genießt.

Offiziell begonnen hatten die Festtage in Hoisten am Samstag mit dem Böllern zur Mittagsstunde. „Mit diesem Böllern werden freudige Ereignisse angekündigt“, erklärte der Oberst. Und die Blume im Gewehr stehe dafür, dass den Lauf niemals mehr eine Patrone verlassen wird, betonte er die Friedfertigkeit der Schützen angesichts der Flüchtlinge aus der Ukraine, die die rund 350 aktiven St.-Hubertus-Schützenbrüder zu sich eingeladen hatten.

Nach drei Jahren hatten sich viele Ehrungen angehäuft. So konnte Neßlinger in seiner Funktion als stellvertretender Bezirksbundesmeister Hohe Bruderschaftsorden an Markus Kehls, Klaus Erlenkamp und Jörg Zoschke verleihen. Dies geschah am Sonntag nach der Festmesse mit Präses Renovat Nyandwi.