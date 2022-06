Vogelschießen in Neuss : Juppi Radmacher ist Holzheimer Schützenkönig

Juppi und Marion Radmacher sind das neue Schützenkönigspaar in Holzheim. Foto: jum Foto: Judith Michaelis (jumi)

Neuss-Holzheim Fronleichnam geht es in Holzheim royal zu. Denn an diesem Festtag ermitteln die Bürgerschützen traditionell ihren Schützenkönig, der beim großen Heimatfest im Mittelpunkt steht. In diesem Jahr darf sich Juppi Radmacher auf diese Tage im Juli besonders freuen, denn er sicherte sich mit dem 20. Schuss die Holzheimer Königswürde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 56-Jährige war aber auch der einzige Bewerber. Radmacher ist erst seit 2014 aktiver Schütze und marschiert im Hubertuszug „Holzheimer Frischlinge“ mit, war aber schon im Schützenjahr 2016/17 Hubertuskönig. Zu seinen Hobbies zählt Radmacher das Schützenwesen und die Begeisterung für den FC Bayern München. Viel Zeit widmet er aber auch seiner Familie. Dazu gehören Ehefrau Marion (58), die an der Seite ihres Mannes die Bürgerschützen repräsentieren wird, seine Kinder Tim (30), Katharina (27) und Luisa (25), sowie zwei Enkelsöhne.

(NGZ)